Amnesty International обвиняет Киев в забвении сделанных на Евромайдане обещаний
Ежегодный доклад Amnesty International указывает, что Киев забыл про данные на Евромайдане обещания. В частности, на Украине отмечается явный регресс в вопросах контроля прав человека.
«Журналисты, НКО и критики правительства оказались объектами увеличивающегося давления от ультраправых групп. Последние вместе с властями под предлогом защиты от агрессии России стали на путь ущемления свободы слова и ассоциаций», — указывается в заявлении AI.
Расследования касательно убийств журналистов Павла Шеремета и Олеся Бузины завершились ничем. Подчеркивается, что в офисах СМИ проходят обыски. Первыми пострадали редакции, освещающие действия властей критически. По словам замдиректора Amnesty International, данный год на Украине может запомниться последующим ухудшением положения с правами человека.
«Журналисты, НКО и критики правительства оказались объектами увеличивающегося давления от ультраправых групп. Последние вместе с властями под предлогом защиты от агрессии России стали на путь ущемления свободы слова и ассоциаций», — указывается в заявлении AI.
Расследования касательно убийств журналистов Павла Шеремета и Олеся Бузины завершились ничем. Подчеркивается, что в офисах СМИ проходят обыски. Первыми пострадали редакции, освещающие действия властей критически. По словам замдиректора Amnesty International, данный год на Украине может запомниться последующим ухудшением положения с правами человека.
Автор: Валерий Антонов