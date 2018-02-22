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Певец Стас Костюшкин случайно попал в гей-скандал на своем концерте
Недавно известный российский певец Стас Костюшкин поведал о том, как случайно попал в гей-скандал на своем концерте, проходившим в одном из городов России. Как утверждает знаменитость, он ненароком увидел зрителя, нагнувшегося перед сценой, демонстрируя оголенный зад, при этом двигая руками ягодицы под ритмы нескольких песен певца.

Певец Стас Костюшкин случайно попал в гей-скандал на своем концерте


От увиденного артист настолько разозлился, что решил спуститься к публике. Схватив поклонника с неподобающим поведением, Костюшкин выругал мужчину, употребляя нецензурную лексику. Стоит отметить, что до рукоприкладства дело не дошло. Поклонник, не ожидавший подобной реакции артиста, очень испугался, даже заплакал.

Стас Костюшкин считает недопустимым такое хамское поведение. Примечательно, что певец порой сам провоцирует поклонников неоднозначными шутками и образами. Та, например, во время концерта «О чем поют мужчины», состоявшегося в Кремле, знаменитость оделся в черного цвета футболку с кружевной отделкой и шубу, более схожую на женскую.

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 11:48
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