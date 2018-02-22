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В Сеть утекли характеристики нового Xiaomi Mi Max 3
В Сеть утекли характеристики нового безрамочного флагмана Xiaomi Mi Max 3. Презентация смартфона запланирована на май. Сведения предоставлены экспертами XDA Developers.

В Сеть утекли характеристики нового Xiaomi Mi Max 3


Mi Max первого поколения вышел на рынок с батареей на 4850 мАч, второго поколения – 5300 мАч, третьего поколения – 5500 мАч. Смартфон управляется чипсетом Snapdragon 660, хотя ходили слухи о наличии у устройства процессора Snapdragon 630.

Xiaomi Mi Max 3 действительно получит экран со сторонами 18:9, но данных о точном размере и разрешении, нет. Скорее всего, девайс с дактилоскопическим сканером сможет поддерживать FHD +. В файлах прошивки имеются намеки на беспроводную зарядку.

Ожидается, что на задней панели Mi Max 3 появится камера Sony IMX363 или S5K217 + S5K5E8 от Samsung с двумя камерами. На лицевой стороне телефона установлен сенсор S6K4H7 Samsung и сканер Iris OmniVision OV2281. Управляется устройство ОС Android 8.1 Oreo. В комплектацию также входит поддержка двух SIM-карт, слот microSD, ИК-бластер, светодиодный индикатор для сигналов тревоги, аудиокодеки aptX и aptX HD Bluetooth от Qualcomm.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:58
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