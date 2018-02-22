В Молдавии зарезавший модель Playboy муж найден мертвым
В Молдавии найден мертвым муж, зарезавший свою супругу, которая была моделью Playboy. Сообщается, что труп мужчины находился возле окна дома, где произошел инцидент. Эта история потрясла весь Кишинев.
По имеющимся данным, муж зарезал супругу в комнате, в которой пребывал двухнедельный ребенок. Полиция установила, что убитая оказалась успешной моделью, известной как Anastasia Cia. Сам же злоумышленник работал стоматологом.
Погибшей был 31 год, она успела сделать карьеру в модельном бизнесе. Работать жительница Кишенева начала с 16 лет. После первых съёмок ей предложили контракт в Бухаресте. Тогда фото Anastasia Cia стали появляться на обложках мужских журналов Playboy, Maxim и GQ.
Погибшая пробовала себя как актриса и певица. На своём канале в Youtube она делилась своим творческими успехами. Полиция выясняет мотивы убийства.
По имеющимся данным, муж зарезал супругу в комнате, в которой пребывал двухнедельный ребенок. Полиция установила, что убитая оказалась успешной моделью, известной как Anastasia Cia. Сам же злоумышленник работал стоматологом.
Погибшей был 31 год, она успела сделать карьеру в модельном бизнесе. Работать жительница Кишенева начала с 16 лет. После первых съёмок ей предложили контракт в Бухаресте. Тогда фото Anastasia Cia стали появляться на обложках мужских журналов Playboy, Maxim и GQ.
Погибшая пробовала себя как актриса и певица. На своём канале в Youtube она делилась своим творческими успехами. Полиция выясняет мотивы убийства.
Автор: Валерия Орлова