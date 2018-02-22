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Ученые опровергли полезность витаминных добавок
Американские ученые из Школы общественного здоровья при Гарвардском Университете (Harvard Universit) в ходе исследования опровергли полезность витаминов. Они установили, что многим людям витаминотерапия при помощи добавок не приносит никакой пользы.

Ученые опровергли полезность витаминных добавок


Эксперты отмечают, что лучше получать необходимые полезные вещества из натуральных продуктов, поскольку они легче усваиваются. Однако есть случаи, когда прием витаминных добавок действительно необходим. Это касается беременности, когда употребление фолиевой кислоты предотвращает дефект плода. Также матери и ребенку полезны железо и кальций.

Издание Planet Today отмечает, что младенцам и детям на грудном вскармливании необходимо давать витамин D и железо.

Ученые не рекомендуют принимать мультивитамины людям преклонного возраста. Но в данном случае также есть исключения в виде приема витаминов B12 и D, а также кальция, которые помогают предотвратить потерю костной массы, но повышают вероятность возникновения камней в почках и сердечных заболеваний.

Ранее сообщалось, что почти 90% жителей России страдают от нехватки витамина D.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 10:58
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