Ученые разработали лазеры для зарядки гаджетов на расстоянии
Сегодня многие телефонные компании отказываются от проводов, все чаще используя Bluetooth и Wi-Fi. Однако для зарядки гаджетов они пока нужны. Правда, развитие беспроводных технологий обещает, что это ненадолго. В Вашингтонском университете показали, как можно применить лазеры для зарядки на дистанции и без применения проводов.
Команда создала силовую ячейку на панели смартфона сзади и направила луч лазера в ближней ИК-области. На дистанции 4,3 м лазерная система доставила мощность в 2 ватта на площадь 97 кв. см, заряжая гаджет настолько же быстро, как кабель USB. Лазерный излучатель предназначается для автоопределения готовности девайса к зарядке, тогда как смартфон запрограммирован на отправку ВЧ-сигналов, не слышимых уху, сообщающих установке о своем местоположении.
«Эта система местоположения обеспечивает то, что излучатель может найти устройство, когда пользователь установит его на любую поверхность, например, стол», – говорит соавтор Викрам Айер.
В систему встроили несколько мер безопасности. Чтобы не наталкиваться на луч, излучаются 4 защитных луча небольшой мощности, окружающих лазер. Они будут отскакивать от светоотражателей и идти обратно на диоды в излучателе. Когда прерывается сигнал, системой отключается зарядный луч.
Команда создала силовую ячейку на панели смартфона сзади и направила луч лазера в ближней ИК-области. На дистанции 4,3 м лазерная система доставила мощность в 2 ватта на площадь 97 кв. см, заряжая гаджет настолько же быстро, как кабель USB. Лазерный излучатель предназначается для автоопределения готовности девайса к зарядке, тогда как смартфон запрограммирован на отправку ВЧ-сигналов, не слышимых уху, сообщающих установке о своем местоположении.
«Эта система местоположения обеспечивает то, что излучатель может найти устройство, когда пользователь установит его на любую поверхность, например, стол», – говорит соавтор Викрам Айер.
В систему встроили несколько мер безопасности. Чтобы не наталкиваться на луч, излучаются 4 защитных луча небольшой мощности, окружающих лазер. Они будут отскакивать от светоотражателей и идти обратно на диоды в излучателе. Когда прерывается сигнал, системой отключается зарядный луч.
Автор: Дрокина Татьяна