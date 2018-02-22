Новая версия Ford Mustang для США получит 800-сильный двигатель
В США представили 800-сильную модификацию авто Ford Mustang. Новинка станет продаваться за $40 тысяч. В комплектацию войдет механическая трансмиссия на 8 ступеней. В 2016-м для модели Mustang использовался силовой агрегат производительностью 720 «лошадей», однако его произвели в количестве 10 экземпляров.
Специалисты тюнинг-ателье в этот раз повысили мощность. Особенностью транспортного средства стало присутствие системы Whipple Tomahawk, которая позволяет контролировать функционал бортового ПК с помощью особого пульта. Причиной этого стала установка круиз-контроля в целях движения по трассам. Одна из версий авто использует КПП на 10 ступеней, обеспечивающая более качественное управление на высоких оборотах.
В числе особенностей «заряженного» авто выделяются колесные диски диаметром 28 дюймов. На передней части разместили несколько сенсоров, функционирующих с парк-троником, а также системой предотвращения столкновений. Новая версия Ford Mustang станет доступна для заказа в летом 2018 года.
Специалисты тюнинг-ателье в этот раз повысили мощность. Особенностью транспортного средства стало присутствие системы Whipple Tomahawk, которая позволяет контролировать функционал бортового ПК с помощью особого пульта. Причиной этого стала установка круиз-контроля в целях движения по трассам. Одна из версий авто использует КПП на 10 ступеней, обеспечивающая более качественное управление на высоких оборотах.
В числе особенностей «заряженного» авто выделяются колесные диски диаметром 28 дюймов. На передней части разместили несколько сенсоров, функционирующих с парк-троником, а также системой предотвращения столкновений. Новая версия Ford Mustang станет доступна для заказа в летом 2018 года.
Автор: Валерий Антонов