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Новый смартфон Huawei Honor 7C засветился на бенчмарке TENAA
Обновленный смартфон Huawei Honor 7C, прошедший сертификацию, засветился на бенчмарке TENAA. Устройства с кодовыми именами LND-TL40 и LND-TL30 могут дебютировать в апреле текущего года в трех цветах: золотом, синем, черном.

Новый смартфон Huawei Honor 7C засветился на бенчмарке TENAA


Honor 7C с металлическим корпусом получит дактилоскопический сканер, размещенный на задней панели, октановый процессор с частотой 1,8 ГГц, слот для microSD-карт, батарею на 2900 мАч, сдвоенную камеру на 13 и 20 Мп, фронталку на 8 Мп. Управляется устройство весом всего 164 грамма ОС Android 8.0 Oreo.

Модели LND-TL30 и LND-TL40 отличаются только объемом памяти – 3 и 32 Гб или 4 и 32 Гб соответственно. Смартфоны получили следующие габариты – 158,3 х 76,7 х 7,8 мм. На рынок Honor 7C выйдет, как младшая версия Honor 7X.

Ранее в Сети появились «живые» снимки Huawei P20 Lite.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 12:40
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