В Ставропольском крае пенсионер на Hyundai сбил 9-летнюю девочку
В Ставропольском крае пенсионер, пребывающий за рулем своего автомобиля Hyundai, сбил 9-летнюю девочку. Инцидент произошел в прошедшую среду, 21 февраля, около трёх часов дня в населенном пункте Невинномысск.
По имеющимся данным, водитель двигался по направлению к улице Зои Космодемьяноской. Он допустил наезд на несовершеннолетнюю, пересекавшую проезжую часть. В результате аварии пострадавшая получила травмы обеих ног.
За рулем иномарки находился 82-летний мужчина. Установлено, что в момент аварии он был трезв. По факту случившегося сотрудники ГИБДД проводят проверку.
По имеющимся данным, водитель двигался по направлению к улице Зои Космодемьяноской. Он допустил наезд на несовершеннолетнюю, пересекавшую проезжую часть. В результате аварии пострадавшая получила травмы обеих ног.
За рулем иномарки находился 82-летний мужчина. Установлено, что в момент аварии он был трезв. По факту случившегося сотрудники ГИБДД проводят проверку.
Автор: Валерия Орлова