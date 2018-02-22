Очевидцы рассказывают об огнестрельном ранении человека в Москве
Очевидцы рассказывают, что в Москве на Чертановской улице на парковке человек получил огнестрельное ранение. По предварительным данным, у пострадавшего ранение головы.
В правоохранительных органах сообщили, что злоумышленник стрелял в сторону автомобиля Lexus. С ранением был госпитализирован водитель иномарки. Стрелявшему удалось скрыться с места происшествия. На месте работают полицейские, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
Подробности происшествия не распространяются.
В правоохранительных органах сообщили, что злоумышленник стрелял в сторону автомобиля Lexus. С ранением был госпитализирован водитель иномарки. Стрелявшему удалось скрыться с места происшествия. На месте работают полицейские, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
Подробности происшествия не распространяются.
Автор: Сергей Сидорин