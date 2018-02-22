Fiat 500X 2019 проходит первые дорожные испытания
Fiat 500X 2019 модельного года получит новую оптику. Сейчас авто проходит первые испытания на дороге, которые и засняли фотошпионы. На фотографиях видно, что машина имеет более округлые фонари и противотуманную оптику.
Задние фонари стали глубже, что подчеркивает форму капота благодаря отсутствию острых углов. По центру корпуса есть светодиодная полоса, которая играет роль стоп-сигнала. По предварительны сведениям, 500X получит мотор объемом 1,4 л с турбонаддувом и отдачей в 188 «лошадок». В Европе также будет предложена модификация с 2,0-литровым агрегатом.
Первую генерацию модели Fiat 500X можно купить с 2,4-литровым двигателем, но от этого объема производитель решил отказаться по причине спроса на авто среди жителей мегаполисов.
В интерьере машины должна появиться увеличенная торпеда с выполненной в классическом стиле приборной панелью. Дополнит классический дизайн большой монитор в центре, сочетающий функции бортового компьютера и мультимедиа. Что касается цены на 500X, в компании ее пока не обнародуют. Новый Fiat будет представлен в начале 2019 года.
Задние фонари стали глубже, что подчеркивает форму капота благодаря отсутствию острых углов. По центру корпуса есть светодиодная полоса, которая играет роль стоп-сигнала. По предварительны сведениям, 500X получит мотор объемом 1,4 л с турбонаддувом и отдачей в 188 «лошадок». В Европе также будет предложена модификация с 2,0-литровым агрегатом.
Первую генерацию модели Fiat 500X можно купить с 2,4-литровым двигателем, но от этого объема производитель решил отказаться по причине спроса на авто среди жителей мегаполисов.
В интерьере машины должна появиться увеличенная торпеда с выполненной в классическом стиле приборной панелью. Дополнит классический дизайн большой монитор в центре, сочетающий функции бортового компьютера и мультимедиа. Что касается цены на 500X, в компании ее пока не обнародуют. Новый Fiat будет представлен в начале 2019 года.
Автор: Дрокина Татьяна