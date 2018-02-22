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Fiat 500X 2019 проходит первые дорожные испытания
Fiat 500X 2019 модельного года получит новую оптику. Сейчас авто проходит первые испытания на дороге, которые и засняли фотошпионы. На фотографиях видно, что машина имеет более округлые фонари и противотуманную оптику.

Fiat 500X 2019 проходит первые дорожные испытания


Задние фонари стали глубже, что подчеркивает форму капота благодаря отсутствию острых углов. По центру корпуса есть светодиодная полоса, которая играет роль стоп-сигнала. По предварительны сведениям, 500X получит мотор объемом 1,4 л с турбонаддувом и отдачей в 188 «лошадок». В Европе также будет предложена модификация с 2,0-литровым агрегатом.

Первую генерацию модели Fiat 500X можно купить с 2,4-литровым двигателем, но от этого объема производитель решил отказаться по причине спроса на авто среди жителей мегаполисов.

В интерьере машины должна появиться увеличенная торпеда с выполненной в классическом стиле приборной панелью. Дополнит классический дизайн большой монитор в центре, сочетающий функции бортового компьютера и мультимедиа. Что касается цены на 500X, в компании ее пока не обнародуют. Новый Fiat будет представлен в начале 2019 года.

Автор: Дрокина Татьяна
Вчера, 19:00
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