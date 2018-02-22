Анфиса Чехова порадовала поклонников красотой фигуры во время занятий йогой
Недавно российская телеведущая Анфиса Чехова на своей страничке в Instagram поделилась с подписчиками фото, на котором она занимается йогой, приятно порадовав их стройной и гибкой фигурой. Фолловеры обратили внимание на пышные и подтянутые формы знаменитости и отметили ее упорство.
На снимке Чехова застыла в одной из поз йоги, при этом будучи одетой в черный облегающий спортивный комбинезон. Под фото ведущая оставила комментарий о том, что плохому йогу всегда мешает коврик, с иронией описав свое занятие.
Бурные отзывы поклонников не заставили себя ждать, так как было написано огромное количество похвал и удивленных откликов мужской части. В основном подчеркивалась достигнутая Чеховой стройность и выдающиеся формы ее тела, способные даже лишить рассудка некоторых подписчиков.
На снимке Чехова застыла в одной из поз йоги, при этом будучи одетой в черный облегающий спортивный комбинезон. Под фото ведущая оставила комментарий о том, что плохому йогу всегда мешает коврик, с иронией описав свое занятие.
Бурные отзывы поклонников не заставили себя ждать, так как было написано огромное количество похвал и удивленных откликов мужской части. В основном подчеркивалась достигнутая Чеховой стройность и выдающиеся формы ее тела, способные даже лишить рассудка некоторых подписчиков.
Автор: Богданова Ярослава