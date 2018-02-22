Евгений Плющенко готовит сына к соревнованиям в домашних условиях
Евгений Плющенко готовит сына к соревнованиям в домашних условиях, заставляя повторять движения из номера на полу. Соответствующий пост основатель школы фигурного катания разместил в микроблоге Instagram.
Плющенко продемонстрировал фанатам короткий ролик, на котом маленький Саша репетирует номер, поставленный для первых в его жизни соревнований. Юный спортсмен ловко скользит по гладкому полу и делает прыжки с поворотом. В комментарии к посту олимпийский чемпион написал: "Доброе утро! Работаем без остановки и даже дома, находясь в кругу друзей, готовимся к состязанию. Не зря же говорят, что повторение - мать учения".
Пользователи восхитились талантами Александра Плюшенко и пожелали маленькому красавчику удачи.
Ранее Киркоров отдал дочь в школу Плющенко.
Плющенко продемонстрировал фанатам короткий ролик, на котом маленький Саша репетирует номер, поставленный для первых в его жизни соревнований. Юный спортсмен ловко скользит по гладкому полу и делает прыжки с поворотом. В комментарии к посту олимпийский чемпион написал: "Доброе утро! Работаем без остановки и даже дома, находясь в кругу друзей, готовимся к состязанию. Не зря же говорят, что повторение - мать учения".
Пользователи восхитились талантами Александра Плюшенко и пожелали маленькому красавчику удачи.
Ранее Киркоров отдал дочь в школу Плющенко.
Автор: Джанабилова Татьяна П