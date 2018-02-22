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Психолог рассказал, как выбрать правильный подарок мужчине на 23 февраля
Психолог рассказал, на какие подарки стоит обратить внимание женщинам во время подготовки к 23 февраля. По его словам, представители сильного пола непременно оценят искренность и любовь своих спутниц. Об этом сообщает издание iReactor.

Психолог рассказал, как выбрать правильный подарок мужчине на 23 февраля


Начать выбирать подарок необходимо с психологического настроя. Если целью является исполнить ритуал, то можно покупать, что угодно, поскольку женщина не стремится порадовать возлюбленного, а просто хочет придерживаться стандартов. В другом случае стоит закрыть глаза и вспомнить наиболее приятные моменты близости, отдыха, совершения совместных покупок и всего прочего. Это нужно делать, пока на лице не появится улыбка. Когда женщина начинает чувствовать, что сознание наполнено любовью, необходимо начинать думать, что бы могло порадовать ее партнера.

Психологи советуют сначала мысленно подарить презент мужчине, попытаться спрогнозировать его реакцию. Если все удачно, то можно отправляться в магазин. Все вышесказанное стоит проделать и перед непосредственным вручением подарка.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:25
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