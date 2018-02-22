Кирилл Терешин «Руки-базуки» преобразился до неузнаваемости
На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Кирилл Терешин, известный как «руки-базуки», опубликовал очередной снимок. Пользователи отмечают, что звезда Сети изменился до неузнаваемости.
Теперь Терешин примерить образ девушки. Он надел черный парик, накрасил губы и приклеил накладные брови. Будет ли он теперь постоянно использовать данный образ неизвестно. Никакого описания к фотографии он не оставил.
Кирилл Терешин прославился в конце 2017 года, когда он влил в руки обильное количество синтетического масла. За это он получил прозвище «руки-базуки».
Ранее сообщалось, что Кирилл Терешин вводил 60 кубов синтола в "руки-базуки" за один раз.
Теперь Терешин примерить образ девушки. Он надел черный парик, накрасил губы и приклеил накладные брови. Будет ли он теперь постоянно использовать данный образ неизвестно. Никакого описания к фотографии он не оставил.
Кирилл Терешин прославился в конце 2017 года, когда он влил в руки обильное количество синтетического масла. За это он получил прозвище «руки-базуки».
Ранее сообщалось, что Кирилл Терешин вводил 60 кубов синтола в "руки-базуки" за один раз.
Автор: Сергей Сидорин