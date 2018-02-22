В Новосибирской области два сельских жителя обвиняются в расчленили собутыльника
В Новосибирской области двоих сельских жителя подозревают в расчленили знакомого после распития алкогольных напитков. Как сообщает пресс-центр региональной прокуратуры, в 19 апреля 2017-го они пребывали в доме жертвы, когда у них возник конфликт.
Двое, по версии следствия, избивали жертву деревянным брусом и стеклянной бутылкой. На трупе убитого обнаружили следы от 15 ударов в голову и туловище. Труп был погружен в багажник авто модели «ВАЗ 2106» и вывезен на берег реки.
«После отчленения головы от туловища, труп был спущен в реку, а череп сбросили с моста», - отметили работники прокуратуры.
При попытке скрыть следы преступления, злоумышленники сожгли одежду, использованную в день убийства. Авто было сброшено в речку с обрыва. Зампрокурора подписал обвинительное заключение в соответствии с уголовным делом, которое будет передано на рассмотрение региональному суду. По факту жестокой расправы поддельникам грозит заключение на период вплоть до пожизненного. Обвиняемые за собой вину не признают. Рассмотрение дела они просят провести с привлечением присяжных.
Двое, по версии следствия, избивали жертву деревянным брусом и стеклянной бутылкой. На трупе убитого обнаружили следы от 15 ударов в голову и туловище. Труп был погружен в багажник авто модели «ВАЗ 2106» и вывезен на берег реки.
«После отчленения головы от туловища, труп был спущен в реку, а череп сбросили с моста», - отметили работники прокуратуры.
При попытке скрыть следы преступления, злоумышленники сожгли одежду, использованную в день убийства. Авто было сброшено в речку с обрыва. Зампрокурора подписал обвинительное заключение в соответствии с уголовным делом, которое будет передано на рассмотрение региональному суду. По факту жестокой расправы поддельникам грозит заключение на период вплоть до пожизненного. Обвиняемые за собой вину не признают. Рассмотрение дела они просят провести с привлечением присяжных.
Автор: Валерий Антонов