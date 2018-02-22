Китайская LvChi привезёт в Женеву 992-сильный электрокар Venere
Китайская компания LvChi намерена показать общественности свой новый электрический суперкар, который получит название Venere. Автомобиль будет представлен в рамках предстоящего автосалона в Женеве.
Под капотом LvChi Venere производитель разместит четыре электрических мотора, которые смогут выдавать общую мощность 992 лошадиные силы. За счет этого транспортное средство будет разгоняться до первых 100 километров всего за 3 секунды.
Модель LvChi Venere представляет собой седан на 4 места. Дизайнеры наградили его футуристическим дизайном кузова. Информация о запасе хода электрокара пока отсутствует.
Под капотом LvChi Venere производитель разместит четыре электрических мотора, которые смогут выдавать общую мощность 992 лошадиные силы. За счет этого транспортное средство будет разгоняться до первых 100 километров всего за 3 секунды.
Модель LvChi Venere представляет собой седан на 4 места. Дизайнеры наградили его футуристическим дизайном кузова. Информация о запасе хода электрокара пока отсутствует.
Автор: Валерия Орлова