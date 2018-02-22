Кристина Асмус опубликовала «зеркальное» фото в образе Офелии
Актриса телепроекта «Интерны» Кристина Асмус опубликовала в Instagram новое «зеркальное» фото. На нем запечатлен момент после постановки, где звезда исполняла роль Офелии.
Фанаты восхитились необычным образом Асмус, а также ее очарованием. «У Офелии также есть #зеркалолук», – написала под снятым на iPhone зеркальным отображением актриса. На фото звезда предстала в платье-«балахоне» белого цвета с растрепанными волосами и заколдовывающим взглядом.
Столь необычный образ пользователи назвали очень «загадочным». По их словам, Асмус потрясает красотой: «Ты просто божественная! Прелестная красотка!». Фанаты актрисы, посетившие постановку в Ростове, заявили, что спектакль был потрясающим и смотрелся на одном дыхании. Кроме того, они поблагодарили Асмус и ее коллег за превосходное выступление.
Фанаты восхитились необычным образом Асмус, а также ее очарованием. «У Офелии также есть #зеркалолук», – написала под снятым на iPhone зеркальным отображением актриса. На фото звезда предстала в платье-«балахоне» белого цвета с растрепанными волосами и заколдовывающим взглядом.
Столь необычный образ пользователи назвали очень «загадочным». По их словам, Асмус потрясает красотой: «Ты просто божественная! Прелестная красотка!». Фанаты актрисы, посетившие постановку в Ростове, заявили, что спектакль был потрясающим и смотрелся на одном дыхании. Кроме того, они поблагодарили Асмус и ее коллег за превосходное выступление.
Автор: Дрокина Татьяна