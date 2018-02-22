Флагман Xiaomi Mi 7 получит функцию Always-On Display
Флагман Xiaomi Mi 7 со стеклянным корпусом, отправленный на доработку, может получить функцию Always-On Display. Презентация должна была состоятся на выставке Mobile World Congress (MWC), но появились слухи о переносе дебютного показа.
Xiaomi Mi 7 с OLED-экраном на 6 дюймов от компании Samsung функционирует благодаря чипсету Snapdragon 845 и ОС Android 8.0 Oreo с популярной прошивкой MIUI 9. Смартфон получит память на 6 Гб, камеры на 4 и 16 Мп, технологию Project Treble, функцию фокусировки на не статичных предметах, батарею на 3100 мАч с функцией беспроводной зарядки.
Система Always-On Display, интегрированная в смартфон, может ввести экран в «спящий режим», что позволяет повысить качество цветопередачи. Отличный звук воспроизводится интерфейсом Dirac со стандартным входом для наушников.
Ранее стали известны характеристики Xiaomi Mi Max 3.
Xiaomi Mi 7 с OLED-экраном на 6 дюймов от компании Samsung функционирует благодаря чипсету Snapdragon 845 и ОС Android 8.0 Oreo с популярной прошивкой MIUI 9. Смартфон получит память на 6 Гб, камеры на 4 и 16 Мп, технологию Project Treble, функцию фокусировки на не статичных предметах, батарею на 3100 мАч с функцией беспроводной зарядки.
Система Always-On Display, интегрированная в смартфон, может ввести экран в «спящий режим», что позволяет повысить качество цветопередачи. Отличный звук воспроизводится интерфейсом Dirac со стандартным входом для наушников.
Ранее стали известны характеристики Xiaomi Mi Max 3.
Автор: Джанабилова Татьяна П