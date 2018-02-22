В Москве мужчина получил травмы после падения с эскалатора в метро
В Москве мужчина в результате падения с эскалатора метро получил сотрясение мозга. Инцидент был зафиксирован в прошедшую среду, 21 февраля, на станции «Лубянка».
У пострадавшего также диагностированы черепно-мозговая травма и перелом плеча. О его состоянии здоровья на сегодняшний день ничего не сообщается.
По факту случившегося проводится проверка.
У пострадавшего также диагностированы черепно-мозговая травма и перелом плеча. О его состоянии здоровья на сегодняшний день ничего не сообщается.
По факту случившегося проводится проверка.
Автор: Валерия Орлова