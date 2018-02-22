В Набережных Челнах старшеклассница отравилась неизвестным веществом
В Набережных Челнах ученица старших классов отравилась неизвестным веществом. Как сообщают местные СМИ, девочка проходит обучение в первую смену.
Накануне по неизвестной причине она не пришла на занятия. Приблизительно в 10:00 школьница отравилась, а находившаяся дома мать ребенка вызвала скорую медицинскую помощь. Подростка госпитализировали.
В соответствии с данными пресс-центра КДМЦ, на сегодня старшеклассница пребывает в отделении реанимации. Девочка в сознании, однако состояние её здоровья характеризуется как тяжелое.
Накануне по неизвестной причине она не пришла на занятия. Приблизительно в 10:00 школьница отравилась, а находившаяся дома мать ребенка вызвала скорую медицинскую помощь. Подростка госпитализировали.
В соответствии с данными пресс-центра КДМЦ, на сегодня старшеклассница пребывает в отделении реанимации. Девочка в сознании, однако состояние её здоровья характеризуется как тяжелое.
Автор: Валерий Антонов