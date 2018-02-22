Самый богатый человек в мире заработал миллиард долларов за один день
Согласно данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index, руководитель онлайн-ритейлера и самый богатый человек в мире Джефф Безос заработал один миллиард долларов за 1 день. Это произошло после того, как цена акций ритейлера поднялась выше 1,5 тыс. долларов.
На сегодняшний день состояние руководителя онлайн-ритейлера Джефф Безос оценивается в 124 млрд долларов, что дало возможность ему стать лидером. На втором месте в рейтинге, учитывающим доход наиболее богатых людей, пребывает основатель Microsoft Билл Гейтс с 91,6 млрд долларов. На третьей позиции стоит инвестор Уоррен Баффет (86,2 млрд долларов). Во время вчерашних торгов акции Amazon дорожали на 1%. В целом с начала 2018 года стоимость ценных бумаг компании увеличилась на 26,5%.
В текущем месяце ритейлер в первый раз обогнал Microsoft по рыночной стоимости и теперь пребывает на третьем месте. Первые два занимают Apple и Alphabet.
На сегодняшний день состояние руководителя онлайн-ритейлера Джефф Безос оценивается в 124 млрд долларов, что дало возможность ему стать лидером. На втором месте в рейтинге, учитывающим доход наиболее богатых людей, пребывает основатель Microsoft Билл Гейтс с 91,6 млрд долларов. На третьей позиции стоит инвестор Уоррен Баффет (86,2 млрд долларов). Во время вчерашних торгов акции Amazon дорожали на 1%. В целом с начала 2018 года стоимость ценных бумаг компании увеличилась на 26,5%.
В текущем месяце ритейлер в первый раз обогнал Microsoft по рыночной стоимости и теперь пребывает на третьем месте. Первые два занимают Apple и Alphabet.
Автор: Сергей Сидорин