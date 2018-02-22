В Брянске водитель «Яндекс. Такси» сбил девушку около БГУ
22 февраля, утром, в Брянске водитель «Яндекс. Такси» сбил девушку, перебегавшую проезжую часть около БГУ, расположенного на улице Бежицкой. Информация со ссылкой на очевидцев появилась в местных СМИ.
Сообщается, девушка попала под колеса автомобиля, водитель которого не ожидал увидеть пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. Пострадавшая доставлена в медучреждение. Состояние пациентки врачи не комментируют. Таксист, дожидаясь сотрудников ГИБДД, снял с крыши машины опознавательный фонарь. Официальные лица сведения о ДТП пока не подтвердили.
Ранее в Брянске пенсионерка попала под колеса троллейбуса.
Сообщается, девушка попала под колеса автомобиля, водитель которого не ожидал увидеть пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. Пострадавшая доставлена в медучреждение. Состояние пациентки врачи не комментируют. Таксист, дожидаясь сотрудников ГИБДД, снял с крыши машины опознавательный фонарь. Официальные лица сведения о ДТП пока не подтвердили.
Ранее в Брянске пенсионерка попала под колеса троллейбуса.
Автор: Джанабилова Татьяна П