В Ростове безумный пенсионер сливал фекалии в квартиру соседей
В Ростове пенсионер просверлил дыру в полу, а затем стал использовать её в качестве туалета. Фекалии скапливались в квартире его соседей снизу, отмечают СМИ со ссылкой на сообщения в соцсетях.
Отмечается, что мужчина вставил в дыру сливную трубу от своего унитаза. «Приблизительно две недели он использовал эту конструкцией, пока не возвратились соседи. Их реакцию несложно представить, было заведено уголовное дело. Не могу понять, как прекратить этот конфликт окончательно и договориться с соседями!» – отметила родственница пенсионера.
Жители Ростова дали ей совет отправить родственника на обследование у психотерапевта. Многие выразили уверенность, что адекватный человек даже в крайней ярости не станет делать подобного.
Отмечается, что мужчина вставил в дыру сливную трубу от своего унитаза. «Приблизительно две недели он использовал эту конструкцией, пока не возвратились соседи. Их реакцию несложно представить, было заведено уголовное дело. Не могу понять, как прекратить этот конфликт окончательно и договориться с соседями!» – отметила родственница пенсионера.
Жители Ростова дали ей совет отправить родственника на обследование у психотерапевта. Многие выразили уверенность, что адекватный человек даже в крайней ярости не станет делать подобного.
Автор: Валерий Антонов