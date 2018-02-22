В Башкирии мужчина ударил ножом приятеля в потасовке
В Башкирии мужчина в ходе драки с приятелем ударил его ножом. Инцидент произошел в небольшом населенном пункте Кумертау, нападавшего удалось быстро задержать. Об этом сообщает издание ToDay News со ссылкой на местное МВД.
По имеющейся информации, задержанный и его знакомый распивали алкогольные напитки в ходе застолья. Мужчины начали ссориться, после чего их конфликт перерос в потасовку. В результате один из участников нанес сопернику удар ножом в область живота.
Сообщается, что 21-летний пострадавший был оперативно госпитализирован. Об инциденте медики сообщили в полицию. Вскоре сотрудники правоохранительных органов Кумертау задержали 33-летнего злоумышленника. В ходе проведения допроса он признался в содеянном. О состоянии здоровья раненого молодого человека пока ничего не сообщается.
В отношении дебошира уже начато уголовное делопроизводство, расследование которого продолжается.
По имеющейся информации, задержанный и его знакомый распивали алкогольные напитки в ходе застолья. Мужчины начали ссориться, после чего их конфликт перерос в потасовку. В результате один из участников нанес сопернику удар ножом в область живота.
Сообщается, что 21-летний пострадавший был оперативно госпитализирован. Об инциденте медики сообщили в полицию. Вскоре сотрудники правоохранительных органов Кумертау задержали 33-летнего злоумышленника. В ходе проведения допроса он признался в содеянном. О состоянии здоровья раненого молодого человека пока ничего не сообщается.
В отношении дебошира уже начато уголовное делопроизводство, расследование которого продолжается.
Автор: Валерия Орлова