В Ростовской области двое водителей погибли в столкновении ВАЗ и Citroën
22 февраля, около 08:40, в Ростовской области в сильном столкновении двух автомобилей - ВАЗ-2107 и Citroën, погибли двое водителей. Сведения о ДТП, случившемся на первом километре трассы «Тацинская – Константиновска», появились на официальном портале ГУ МВД.
Сообщается, от мощного удара автовладельцы получили травмы не совместимые с жизнью. Пострадавшие скончались до приезда медиков. Обстоятельства трагической аварии выясняют сотрудники ГИБДД, назначены необходимые экспертизы.
Ранее в Ростовской области двое детей погибли в ДТП.
Сообщается, от мощного удара автовладельцы получили травмы не совместимые с жизнью. Пострадавшие скончались до приезда медиков. Обстоятельства трагической аварии выясняют сотрудники ГИБДД, назначены необходимые экспертизы.
Ранее в Ростовской области двое детей погибли в ДТП.
Автор: Джанабилова Татьяна П