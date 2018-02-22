В Череповце из-за запаха газа эвакуировали управление образования
В региональном управлении МЧС сообщили, что в Череповце из-за запаха газа эвакуировали управление образования. Из здания вывели более 100 человек.
По предварительной информации, утечка газа могла произойти в подвальном помещении. На данный момент на месте работают сотрудники скорой помощи и пожарные. Точное место утечки устанавливается.
Местные власти рассказывают, что здание не газифицировано. Вероятнее всего утечка произошла из проходящего рядом магистрального газопровода. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
По предварительной информации, утечка газа могла произойти в подвальном помещении. На данный момент на месте работают сотрудники скорой помощи и пожарные. Точное место утечки устанавливается.
Местные власти рассказывают, что здание не газифицировано. Вероятнее всего утечка произошла из проходящего рядом магистрального газопровода. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
Автор: Сергей Сидорин