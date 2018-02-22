В Новочеркасске у таксиста отказали тормоза и он покалечил пассажирку
21 февраля, в среду, в Новочеркасске, расположенном в Ростовской области, случилось ДТП. У легкового авто такси отказали тормоза, в результате чего произошло столкновение и пострадала женщина-пассажирка.
Уточняется, что вышеупомянутая авария случилась на ул. Буденновской, где водитель ВАЗ-2115 направлялся в сторону ул. Герцена. Он не пропустил кроссовер, который передвигался по главной улице Крылова к отделу ГИБДД. В итоге вседорожник ударил легковую машину в правый бок.
При столкновении пассажирка такси получила несколько травм, из-за чего ей понадобилась помощь врачей. Бригада медпомощи доставила жертву аварии в больницу. Мужчина, который был за рулем такси, пояснил, что ему не удалось пропустить иномарку, поскольку прямо перед перекрестком у его транспортного средства отказали тормоза.
Уточняется, что вышеупомянутая авария случилась на ул. Буденновской, где водитель ВАЗ-2115 направлялся в сторону ул. Герцена. Он не пропустил кроссовер, который передвигался по главной улице Крылова к отделу ГИБДД. В итоге вседорожник ударил легковую машину в правый бок.
При столкновении пассажирка такси получила несколько травм, из-за чего ей понадобилась помощь врачей. Бригада медпомощи доставила жертву аварии в больницу. Мужчина, который был за рулем такси, пояснил, что ему не удалось пропустить иномарку, поскольку прямо перед перекрестком у его транспортного средства отказали тормоза.
Автор: Дрокина Татьяна