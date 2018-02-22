Гимнастка Алина Кабаева в очередной раз привлекла внимание общественности
Знаменитая российская гимнастка Алина Кабаева в очередной раз обратила на себя общественное внимание, появившись на турнире за Кубок чемпионов-Газпром ее имени. Честь открывать турнир выпала Кабаевой, а также дальнейшее награждение победивших спортсменок медалями и грамотами.
На соревнования Кабаева пришла в строгом не приталенном платье черного цвета, которое заставило многих поклонников предположить, что гимнастка скрывает возможную беременность. Некоторые наоборот, положительно оценили ее безупречный образ подчеркнув, что она пример для подражания и вдохновения начинающих спортсменок художественной гимнастики.
Также фолловеры заметили и кольцо на безымянном пальце Кабаевой, свидетельствующее о наличии официального супруга, имя которого остается неизвестным общественности до сих пор.
На соревнования Кабаева пришла в строгом не приталенном платье черного цвета, которое заставило многих поклонников предположить, что гимнастка скрывает возможную беременность. Некоторые наоборот, положительно оценили ее безупречный образ подчеркнув, что она пример для подражания и вдохновения начинающих спортсменок художественной гимнастики.
Также фолловеры заметили и кольцо на безымянном пальце Кабаевой, свидетельствующее о наличии официального супруга, имя которого остается неизвестным общественности до сих пор.
Автор: Богданова Ярослава