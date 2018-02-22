В Сети появилось видео "посадки Су-57" в Сирии
На просторах соцсетей обнародовано видео, на котором якобы показана «посадка» Су-57 в Сирии. Кадры появились в микроблоге пользователя Wael Al Hussaini в Twitter.
По словам блогеров, на видео запечатлены два истребителя РФ пятого по счету поколения Су-57. Отмечается, что ролик снят в довольно плохом качестве, поэтому экспертам очень трудно определить тип воздушных судов, заходящих на посадку.
На данный момент не сообщается, когда и где было снято соответствующее видео. Представители Минобороны РФ пока никак не прокомментировали кадры, недавно появившиеся в интернете.
По словам блогеров, на видео запечатлены два истребителя РФ пятого по счету поколения Су-57. Отмечается, что ролик снят в довольно плохом качестве, поэтому экспертам очень трудно определить тип воздушных судов, заходящих на посадку.
На данный момент не сообщается, когда и где было снято соответствующее видео. Представители Минобороны РФ пока никак не прокомментировали кадры, недавно появившиеся в интернете.
Автор: Валерия Орлова