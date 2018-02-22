В интернете появилось фото тройной камеры Huawei P20 Plus
В интернете засветилась тройная камера, которой будет оснащен будущий смартфон Huawei P20 Plus. Фото полностью подтвердило ходившие ранее слухи о том, что производитель из Поднебесной готовит первую подобную камеру.
Предположительно, инновационная разработка будет расположена на задней крышке на моделях P20 и P20 Plus компании Huawei. На фотографии можно заметить 3 объектива и дополнительный сенсор, чье предназначение пока неизвестно.
Интересно, что новый снимок отличается от появлявшихся в Сети ранее. Аналитики думают, что новая тройная камера будет располагать 40 Мп и 5-кратным зумом.
Официальная презентация новинки от Huawei должна состояться в конце марта в столице Франции. Более детальной сведений производитель еще не обнародовал.
Предположительно, инновационная разработка будет расположена на задней крышке на моделях P20 и P20 Plus компании Huawei. На фотографии можно заметить 3 объектива и дополнительный сенсор, чье предназначение пока неизвестно.
Интересно, что новый снимок отличается от появлявшихся в Сети ранее. Аналитики думают, что новая тройная камера будет располагать 40 Мп и 5-кратным зумом.
Официальная презентация новинки от Huawei должна состояться в конце марта в столице Франции. Более детальной сведений производитель еще не обнародовал.
Автор: Дрокина Татьяна