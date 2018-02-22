Продажи гибридного планшета Fujitsu Stylistic Q738 начнутся 1 марта
Компания Fujitsu презентовала гибридный планшет Fujitsu Stylistic Q738. Устройство может использоваться по аналогии с ноутбуком за счет подключаемой клавиатуры. Новинка отличается дисплеем на 13,3 дюйма с разрешающей способностью стандарта Full HD. Помимо этого, экран поддерживает режим ввода посредством специального пера, распознающего до 4096 уровней силы нажатия. Продажи новинки стартуют 1 марта.
В максимальной комплектации устройство будет использовать процессор Core i7-8650U с архитектурой Intel Kaby Lake R. У чипа имеются 4 ядра с возможностью параллельной обработки до 8-ми потоков данных. Номинальная частота составила 1,9 ГГц, а при форсировании можно добиться увеличения производительности до 4,2 ГГц. Состав изделия включает графический ускоритель UHD Graphics 620 о т Intel.
Планшет позволяет устанавливать до 16 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR3. В качестве ПЗУ используется твердотельный накопитель емкостью 512 ГБ. В девайсе используются стереофонические динамики, модули камер на 2 и 5 Mpx, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и LTE, порты подключения USB Type-C, HDMI, USB 3.0 Type-А. В качестве ОС используется Windows 10 Pro. Заявленный период автономного функционирования на одной зарядке превышает 10 ч.
В максимальной комплектации устройство будет использовать процессор Core i7-8650U с архитектурой Intel Kaby Lake R. У чипа имеются 4 ядра с возможностью параллельной обработки до 8-ми потоков данных. Номинальная частота составила 1,9 ГГц, а при форсировании можно добиться увеличения производительности до 4,2 ГГц. Состав изделия включает графический ускоритель UHD Graphics 620 о т Intel.
Планшет позволяет устанавливать до 16 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR3. В качестве ПЗУ используется твердотельный накопитель емкостью 512 ГБ. В девайсе используются стереофонические динамики, модули камер на 2 и 5 Mpx, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и LTE, порты подключения USB Type-C, HDMI, USB 3.0 Type-А. В качестве ОС используется Windows 10 Pro. Заявленный период автономного функционирования на одной зарядке превышает 10 ч.
Автор: Валерий Антонов