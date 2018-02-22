Apple убрала Пасху из календаря праздников в новой прошивке для iPhone
Корпорация Apple убрала Пасху из календаря праздников в новой прошивке для смартфонов iPhone с ОС iOS. Сведения предоставил телеканал Fox News.
Сообщается, религиозный праздник остался в календаре версии 11.2.2, но в обновлении 11.2.5 Пасхальное воскресение не отображается, зато пользователи узнают точную дату Рождества, Дня благодарения, Дня флага США.
Новая прошивка позволяет добавлять на смартфон разные календари, например, мусульманский, иудейский, китайский. Христианского в базе нет. Эксперты выявили недочеты и в иудейском списке праздников, не найдя Ро ха-Шану (Новый год) и Йом-Киппур («День священного суда»).
Ранее купертиновцы исправили ошибку, отключающую iPhone.
Сообщается, религиозный праздник остался в календаре версии 11.2.2, но в обновлении 11.2.5 Пасхальное воскресение не отображается, зато пользователи узнают точную дату Рождества, Дня благодарения, Дня флага США.
Новая прошивка позволяет добавлять на смартфон разные календари, например, мусульманский, иудейский, китайский. Христианского в базе нет. Эксперты выявили недочеты и в иудейском списке праздников, не найдя Ро ха-Шану (Новый год) и Йом-Киппур («День священного суда»).
Ранее купертиновцы исправили ошибку, отключающую iPhone.
Автор: Джанабилова Татьяна П