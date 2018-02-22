Новая функция Facebook позволит добавлять к аудио- и видеочатам участников
Разработчики соцсети Facebook представили новую функцию, разработанную для ОС Android и IOS. Она позволит пользователям добавлять к аудио- и видеочатам родственников и друзей. Для этого не надо вешать трубку и добавлять участников вручную.
По словам менеджера по продуктам Сары Ворс, разработчики надеются, что эта функция окажет влияние на пользователей, так как аудио- и видеочаты будут проще и быстрее, нежели раньше. Ранее надо было прервать индивидуальный чат, чтобы добавить еще кого-то, сообщает "ПолитЭксперт".
Разработчики рассказали, что во время видеоразговора или голосового вызова надо будет коснуться дисплея, найти значок «добавить» и выбрать, кого вы хотите присоединить. Все эффекты и фильтры также будут доступны. Для того, чтобы получить новую функцию, пользователи должны загрузить последнюю версию приложения.
По словам менеджера по продуктам Сары Ворс, разработчики надеются, что эта функция окажет влияние на пользователей, так как аудио- и видеочаты будут проще и быстрее, нежели раньше. Ранее надо было прервать индивидуальный чат, чтобы добавить еще кого-то, сообщает "ПолитЭксперт".
Разработчики рассказали, что во время видеоразговора или голосового вызова надо будет коснуться дисплея, найти значок «добавить» и выбрать, кого вы хотите присоединить. Все эффекты и фильтры также будут доступны. Для того, чтобы получить новую функцию, пользователи должны загрузить последнюю версию приложения.
Автор: Дрокина Татьяна