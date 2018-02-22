Керлингиста из России Крушельницкого официально лишили бронзы Олимпиады
Решением Спортивного арбитражного суда керлингиста из России Александра Крушельницкого официально лишили бронзы Олимпиады. Также награды лишилась и его партнер Анастасия Брызгалова, которая выступала с ним в паре в дабл-миксте.
На сайте суда сказано, что его отстранили от дальнейшего участия в соревнованиях. 20 февраля делегация «Олимпийских атлетов из России» сообщила, что во второй допинг-пробе Александра Крушельницкого были найдены следы мельдония. Спортсмен отвергает, что принимал запрещенные препараты.
На данный момент в активе российских спортсменов 12 медалей – четыре серебра и восемь бронз. В рейтинге сборных Россия занимает двадцатое место. По количеству медалей делит восьмое место с Австралией.
На сайте суда сказано, что его отстранили от дальнейшего участия в соревнованиях. 20 февраля делегация «Олимпийских атлетов из России» сообщила, что во второй допинг-пробе Александра Крушельницкого были найдены следы мельдония. Спортсмен отвергает, что принимал запрещенные препараты.
На данный момент в активе российских спортсменов 12 медалей – четыре серебра и восемь бронз. В рейтинге сборных Россия занимает двадцатое место. По количеству медалей делит восьмое место с Австралией.
Автор: Сергей Сидорин