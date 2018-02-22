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В Аргентине женщина держала 8-летнюю дочь во время изнасилования сожителем для «изгнания дьявола»
В Аргентине женщина держала дочь, пока сожитель насиловал ребенка в целях «изгнания дьявола». Жертва, имя которой не разглашается, созналась, что ежедневно подвергалась насилию в течение 6-ти лет после того, как ей исполнилось 8 лет.

В Аргентине женщина держала 8-летнюю дочь во время изнасилования сожителем для «изгнания дьявола»


«Он никогда мне не нравился, всегда возвращался домой пьяным. Как-то сказал, что во мне живет демон и его требуется изгнать. Спустя какое-то время моя мать начала верить ему», - отметила потерпевшая.

Отмечается, что мать жертвы помогала сожителю «изгонять духов» из дочери. Она привязывала девочку ремнями, а также раздвигала той ноги, помогая сожителю насиловать ребенка. Периодически вечерами девочке говорили не спать, поскольку «она знает, что ей нужно будет делать». Жертва изнасилования отметила, что иногда это длилось всю ночь, презервативы использовались не регулярно.

Вследствие половых актов девочка забеременела, после чего её отправили в Парагвай для проведения аборта. Это позволило вскрыть факт насилия над ребенком, мать потерпевшей была привлечена к следствию. Её приговорили к лишению свободы на срок в 14 лет. Насильник сбежал и разыскивается правоохранителями.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 13:44
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