Ким Кардашьян поздравила друга-фотографа голым селфи
Известная светская львица и звезда одного из американских реалити-шоу Ким Кардашьян поздравила своего друга-фотографа Мерта Аласа помощью обнаженного селфи. В разделе «Истории» в Instagram появилось видео знаменитости, на котором она запечатлена в постели обнаженной.
38-летняя Кардашьян послала фотографу воздушный поцелуй. При этом мама троих детей смотрит в камеру и слегка придерживает свои длинные волосы. После этого в «Историях» появилась серий снимков с щенком, обработанных различными фильтрами. Мерту Аласу исполнилось 47 лет, они известен своими работами, сделанными при тесном сотрудничестве с Маркусом Пигготом. В 2015 году партнеры стали почетными членами королевского сообщества британских фотографов.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Ким Кардашьян прогулялась по Лос-Анджелесу без нижнего белья. Соответствующее фото, на котором она запечатлена в белом наряде, опубликовано в Insragram.
38-летняя Кардашьян послала фотографу воздушный поцелуй. При этом мама троих детей смотрит в камеру и слегка придерживает свои длинные волосы. После этого в «Историях» появилась серий снимков с щенком, обработанных различными фильтрами. Мерту Аласу исполнилось 47 лет, они известен своими работами, сделанными при тесном сотрудничестве с Маркусом Пигготом. В 2015 году партнеры стали почетными членами королевского сообщества британских фотографов.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Ким Кардашьян прогулялась по Лос-Анджелесу без нижнего белья. Соответствующее фото, на котором она запечатлена в белом наряде, опубликовано в Insragram.
Автор: Валерия Орлова