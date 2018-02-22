Эксперты: Рубль странно отреагировал на активное наступление доллара
Эксперты рассказали, что рубль странно отреагировал на активное наступление доллара и американские облигации. Валюта США стала расти после публикации коротких протоколов ФРС.
На утренних торгах доходность облигаций сроком на 10 лет подскочила выше 2,95%, а индекс доллара, преодолев недельный максимум, остановился на показателе 90,10. Несмотря на это, по отношению к российской валюте американская потеряла пять копеек – 56,7, хотя уверенно обогнала денежные знаки других стран. Аналитики предполагают, что стабильность рубля вызвана действиями крупных экспортеров, активно продающих валюту для выплат НДПИ, сумма которого достигает 480 млрд рублей.
Согласно протоколу ФРС, США продолжат ужесточать свою политику для поднятия экономики, укрепления рынка труда, сдерживания низкого уровня безработицы и выхода через два года на 2% уровень инфляции.
Эксперты Goldman Sachs уверены, что обстановка на развивающихся рынках в целом позитивная, а давление на рисковые активы носит временный характер, поскольку денежные единицы стран EM по-прежнему остаются лидерами на валютном рынке.
На утренних торгах доходность облигаций сроком на 10 лет подскочила выше 2,95%, а индекс доллара, преодолев недельный максимум, остановился на показателе 90,10. Несмотря на это, по отношению к российской валюте американская потеряла пять копеек – 56,7, хотя уверенно обогнала денежные знаки других стран. Аналитики предполагают, что стабильность рубля вызвана действиями крупных экспортеров, активно продающих валюту для выплат НДПИ, сумма которого достигает 480 млрд рублей.
Согласно протоколу ФРС, США продолжат ужесточать свою политику для поднятия экономики, укрепления рынка труда, сдерживания низкого уровня безработицы и выхода через два года на 2% уровень инфляции.
Эксперты Goldman Sachs уверены, что обстановка на развивающихся рынках в целом позитивная, а давление на рисковые активы носит временный характер, поскольку денежные единицы стран EM по-прежнему остаются лидерами на валютном рынке.
Автор: Джанабилова Татьяна П