Для налаживания отношений между ЕАЭС и ЕС надо разрешить конфликт в Украине
С целью налаживания тесных отношений между ЕАЭС (экономический союз Евразии) и ЕС надо разрешить конфликт, который имеет место быть в Украине. Об этом рассказал Петер Буриан, специальный представитель Евросоюза по Центральной части Азии.
«Конфликт в Украине – очень важная предпосылка и для улучшения отношений между РФ и ЕС, и для налаживания отношений между ЕС и ЕАЭС», — отметил Буриан.
Напомним, что недавно белорусский президент рассказал, что в Евразийском экономическом союзе обеспокоены подписанием соглашения о ЗСТ между Евросоюзом и украинской стороной.
«Конфликт в Украине – очень важная предпосылка и для улучшения отношений между РФ и ЕС, и для налаживания отношений между ЕС и ЕАЭС», — отметил Буриан.
Напомним, что недавно белорусский президент рассказал, что в Евразийском экономическом союзе обеспокоены подписанием соглашения о ЗСТ между Евросоюзом и украинской стороной.
Автор: Дрокина Татьяна