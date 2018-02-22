Хайди Клум показала в Instagram снимки с обнаженной фотосессии
Хайди Клум стала участницей обнаженной фотосессии в маске кошки. Известная модель в свои 44 года продолжает получать от подписчиков в Instagram комплименты касательно фигуры.
«Взрыв из прошлого», — отметила под фото Клум в своём фотоблоге.
Осенью минувшего года супермодель прекратила отношения с Вито Шнабелем, который по слухам изменял ей. В качестве официальной причины разрыва модель отметила возникновение сложностей, после которых они решили жить отдельно друг от друга.
«Взрыв из прошлого», — отметила под фото Клум в своём фотоблоге.
Осенью минувшего года супермодель прекратила отношения с Вито Шнабелем, который по слухам изменял ей. В качестве официальной причины разрыва модель отметила возникновение сложностей, после которых они решили жить отдельно друг от друга.
Автор: Валерий Антонов