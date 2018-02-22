В США модель скончалась после убийства своей семьи
В Мичигане (США) 45-летняя модель скончалась после убийства всей семьи – 47-летнего мужа, архитектора IT-решений, и двоих взрослых детей 24 и 27 лет, учившихся в колледже. Сведения об инциденте предоставило издание People.
Родственники не могли связаться с семьей, поэтому попросили полицейских проверить их дом в Кеего Харбор. Прибыв по указанному адресу, правоохранители нашли четыре тела. Подруга модели рассказала, что, несмотря на годы, прожитые вместе, пара была счастлива и любила друг друга. Конечно, как и все люди, они сталкивались с проблемами, например, состояли в секте и еле оттуда вырвались. Встреча с приятельницей, прошедшая неделю назад, не вызвала подозрений. Модель только рассказала, что беспокоится за мужа, склонного к депрессии.
Детали убийства установят полицейские.
Родственники не могли связаться с семьей, поэтому попросили полицейских проверить их дом в Кеего Харбор. Прибыв по указанному адресу, правоохранители нашли четыре тела. Подруга модели рассказала, что, несмотря на годы, прожитые вместе, пара была счастлива и любила друг друга. Конечно, как и все люди, они сталкивались с проблемами, например, состояли в секте и еле оттуда вырвались. Встреча с приятельницей, прошедшая неделю назад, не вызвала подозрений. Модель только рассказала, что беспокоится за мужа, склонного к депрессии.
Детали убийства установят полицейские.
Автор: Джанабилова Татьяна П