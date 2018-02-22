В США радиоведущая родила в прямом эфире
В США радиоведущая станции The Arch в городе Сент-Луис родила в прямом эфире. Женщине сделали кесарево сечение во время трансляции утреннего шоу Spencer's Neighborhood.
Роженица рассказала, что решение родить ребенка в прямом эфире было спонтанным, поскольку схватки начались на две недели раньше запланированного срока. Она отметила, что роды в эфире являются логичными, поскольку ведущая разделяет все жизненные аспекты со своими слушателями.
Телеведущая посчитала удивительным факт, что самый волнительный день в жизни может разделить со слушателями. Она пообещала взять декретный отпуск, чтобы больше времени посвящать малышу.
Ранее родители провели среди слушателей голосование по поводу имени ребенка. Больше всего голосов набрал вариант Джейсон. Именно так они и назвали мальчика.
Роженица рассказала, что решение родить ребенка в прямом эфире было спонтанным, поскольку схватки начались на две недели раньше запланированного срока. Она отметила, что роды в эфире являются логичными, поскольку ведущая разделяет все жизненные аспекты со своими слушателями.
Телеведущая посчитала удивительным факт, что самый волнительный день в жизни может разделить со слушателями. Она пообещала взять декретный отпуск, чтобы больше времени посвящать малышу.
Ранее родители провели среди слушателей голосование по поводу имени ребенка. Больше всего голосов набрал вариант Джейсон. Именно так они и назвали мальчика.
Автор: Сергей Сидорин