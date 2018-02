В PlayStation Store до 8 марта можно купить игры со скидками

В Сети появился список игр, на который будут распространяться скидки, с указанием новых цен. Например, за 429 рублей можно будет купить Overcooked, а за 499 Human Fall Flat, This is Police, Talos Principle. Чуть дороже обойдутся Metro Redux (539), Planet of the Apes: Last Frontier, Firewatch, Just Cause версия 3, Darkest Dungeon и Mount&Blade: Warband (575).SOMA можно купить за 649 рублей, а версию игры Borderlands Handsome Collection – за 700. Проекты Witness и What Remains of Edith Finch со скидкой можно приобрести за 719 и 859 рублей соответственно. Версия Full Clip Edition игры Bulletstorm обойдется в 929 р., как и Superhot.Почти тысячу придется отдать за варианты Nightwar проекта Battle Chasers, Yakuza Kiwami и Observer. За 1600 рублей покупатель получит Marvel vs. Capcom и Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Около 1900 рублей будут стоять Destiny 2 и DiRT 4. Самыми же дорогими окажутся Injustice 2 и Project CARS 2, которые обойдутся в 2199 рублей. Акционные предложения можно выбрать до 8 марта.