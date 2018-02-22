В хранилище Пентагона прячут металлический фрагмент НЛО
СМИ со ссылкой на уфологов сообщили о том, что в хранилище Пентагона прячут некий металлический фрагмент НЛО. Якобы он был получен после инцидента в юго-западной части США, недалеко от Розуэлла.
Конспирологи сообщили, что в штаб-квартире Минобороны США скрывают наличие части корабля пришельцев. Якобы данную информацию подтвердил один из экс-работников NASA. Он сообщил о выделении крупных сумм на сбережение уникального артефакта с других планет.
Уфологи отмечают, что фрагмент находится в Пентагоне с 1947 года. Представители Минобороны США пока никак не прокомментировали данные сообщения.
Конспирологи сообщили, что в штаб-квартире Минобороны США скрывают наличие части корабля пришельцев. Якобы данную информацию подтвердил один из экс-работников NASA. Он сообщил о выделении крупных сумм на сбережение уникального артефакта с других планет.
Уфологи отмечают, что фрагмент находится в Пентагоне с 1947 года. Представители Минобороны США пока никак не прокомментировали данные сообщения.
Автор: Валерий Антонов