Новая прошивка iOS 11.2.6 оставила iPhone без индикатора заряда
В операционной системе В iOS 11.2.6, дебютировавшей в понедельник, выявлен неприятный сбой в виде исчезновения индикатора батареи на iPad и iPhone. Пользователи публикуют жалобы на форумах и официальном портале Apple.
Владельцы «яблочных» девайсов рассказали, что индикатор заряда иногда появляется при открытии стандартных приложений, но при работе со скаченным ПО и на рабочем столе, отсутствует. У некоторых функция исчезла полностью.
Эксперты проанализировали проблемы и выяснили, что сбой чаще появляется на iPhone X. На это указывают многочисленные скриншоты сбоя, предоставленные пользователями. Представители Apple ситуацию не комментируют.
Владельцы «яблочных» девайсов рассказали, что индикатор заряда иногда появляется при открытии стандартных приложений, но при работе со скаченным ПО и на рабочем столе, отсутствует. У некоторых функция исчезла полностью.
Эксперты проанализировали проблемы и выяснили, что сбой чаще появляется на iPhone X. На это указывают многочисленные скриншоты сбоя, предоставленные пользователями. Представители Apple ситуацию не комментируют.
Автор: Джанабилова Татьяна П