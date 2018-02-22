В Санкт-Петербурге водителю автобуса оторвало руку в ДТП с бетономешалкой
В Санкт-Петербурге в ДТП с участием бетономешалки водителю пассажирского автобуса оторвало руку. Инцидент произошел в четверг, 22 февраля, в районе набережной реки Фонтанки. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
В результате аварии автобус откинуло в правую сторону, развернуло, и он оказался на мосту. Основной удар пришелся на кабину водителя. В итоге он лишился левой руки.
На место ДТП оперативно прибыли медики и правоохранители. Пострадавшего госпитализировали в одну из местных больниц в тяжелом состоянии. Водитель бетономешалки и пассажиры автобуса не пострадали.
В результате аварии автобус откинуло в правую сторону, развернуло, и он оказался на мосту. Основной удар пришелся на кабину водителя. В итоге он лишился левой руки.
На место ДТП оперативно прибыли медики и правоохранители. Пострадавшего госпитализировали в одну из местных больниц в тяжелом состоянии. Водитель бетономешалки и пассажиры автобуса не пострадали.
Автор: Валерия Орлова