В Челябинске мальчик сломал позвоночник, катаясь на привязанных к машине отца санкам
В южноуральском Минздраве сообщили, что в Челябинске мальчик сломал позвоночник и получил черепно-мозговую травму, катаясь на привязанных к машине отца санкам. Ребенок влетел в дерево на высокой скорости.
Мальчика прооперировала бригада нейрохирургов. Маленький пациент находится под наблюдением главного детского нейрохирурга региона Германа Сафронова. Медик отметил, что за последнее время значительно увеличилось количество травм позвоночника у детей. Это связано с погодными условиями и скользкими улицами.
Мальчика прооперировала бригада нейрохирургов. Маленький пациент находится под наблюдением главного детского нейрохирурга региона Германа Сафронова. Медик отметил, что за последнее время значительно увеличилось количество травм позвоночника у детей. Это связано с погодными условиями и скользкими улицами.
Автор: Сергей Сидорин