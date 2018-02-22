Госдума изменила правила предоставления выигрышей в лотереях
Госдума во время заседания 22 февраля утвердила в рамках третьего чтения закон, который изменяет нормы выдачи лотерейных выигрышей за счет дифференцирования их по объему: меньше и больше 15 тысяч рублей.
Помимо этого, оператор лотереи при продаже лотерейного билета имеет право попросить документ, подтверждающий личность покупателя. Это необходимо для подтверждения совершеннолетия клиента. При превышении выигрыша суммы в 15 тысяч рублей, подтверждения личности.
Закон вводит понятие «электронный лотерейный билет». При выигрыше в лотерею после покупки билета в режиме онлайн нужно подтвердить 18-летие и пройти идентификацию по упрощенной процедуре. В рамках заседания Госдумы одобрили поправку, которая отменяет одну из норм утвержденного в ноябре 2017-го закона. В соответствии с новой нормой банки должны отказывать физлицам в праве проводить международные операции по карточке при передаче средств организаторам лотерей.
Помимо этого, оператор лотереи при продаже лотерейного билета имеет право попросить документ, подтверждающий личность покупателя. Это необходимо для подтверждения совершеннолетия клиента. При превышении выигрыша суммы в 15 тысяч рублей, подтверждения личности.
Закон вводит понятие «электронный лотерейный билет». При выигрыше в лотерею после покупки билета в режиме онлайн нужно подтвердить 18-летие и пройти идентификацию по упрощенной процедуре. В рамках заседания Госдумы одобрили поправку, которая отменяет одну из норм утвержденного в ноябре 2017-го закона. В соответствии с новой нормой банки должны отказывать физлицам в праве проводить международные операции по карточке при передаче средств организаторам лотерей.
Автор: Валерий Антонов