SsangYong вывел на дорожные тесты обновленный кроссовер Tivoli
Автоконцерн SsangYong вывел на дорожные тесты обновленный кроссовер Tivoli, попавший в объективы фотошпионов. Большая часть характеристик и цена компактного автомобиля до сих пор засекречены.
SsangYong Tivoli получит модернизированные задние фары, двухсекционную радиаторную решетку, передний бампер с крупным воздухозаборником, оптику, выполненную в стиле Rexton последней генерации. Салон комплектуется новой передней панелью, климат-контролем, центральной консолью, мультимедийным комплексом с тачскрином. Другие подробности пока засекречены.
Текущая версия переднеприводного Tivoli имеет под капотом 128-сильный бензиновый агрегат объемом на 1,6 литров, работающий в паре с 6-АКПП. В зависимости от комплектации стоимость авто колеблется от 990 тыс. до 1,4 млн рублей.
Ранее в Сети показали новый SsangYong Actyon.
SsangYong Tivoli получит модернизированные задние фары, двухсекционную радиаторную решетку, передний бампер с крупным воздухозаборником, оптику, выполненную в стиле Rexton последней генерации. Салон комплектуется новой передней панелью, климат-контролем, центральной консолью, мультимедийным комплексом с тачскрином. Другие подробности пока засекречены.
Текущая версия переднеприводного Tivoli имеет под капотом 128-сильный бензиновый агрегат объемом на 1,6 литров, работающий в паре с 6-АКПП. В зависимости от комплектации стоимость авто колеблется от 990 тыс. до 1,4 млн рублей.
Ранее в Сети показали новый SsangYong Actyon.
Автор: Джанабилова Татьяна П