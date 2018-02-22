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Фанаты раскритиковали жену Александра Реввы за откровенное платье
Поклонники раскритиковали образ супруги шоумена Александра Реввы на новом фото, которое появилось в Instagram. На снимке жена артиста предстала в откровенном платье в сетку. Некоторые даже начали шутить, что комику не хватает денег, чтобы его супруга начала прилично одеваться.

Фанаты раскритиковали жену Александра Реввы за откровенное платье


В комментарии к посту Ревва рассказал, что фотография сделана в Лондоне. Несмотря на его объяснения, что было очень жарко, фолловеры нелестно высказались о наряде жены артиста. На совместном снимке Александр Ревва предстал в классическом костюме черного цвета, белой рубашке и бабочке. Его спутница пришла на одно из мероприятий в искрящемся платье, сквозь которое просвечивается боди.

По словам пользователей, образ жены Реввы является сильно откровенным неприличным. Они не понимают, зачем такой красивой женщине настолько оголяться. Одна из поклонниц шоумена написала, что была лучшего мнения о его супруге. Среди подписчиков нашлись и те, кто посоветовал Александру Ревве не обращать внимание на хейтеров. Они пожелали звездной паре согласия и любви.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 22:40
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